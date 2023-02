Caso Barbara Corvi, archiviazione per il marito Roberto Lo Giudice

TERNI – Al termine dei sei mesi di indagini ulteriori, a carico di Roberto Lo Giudice, concesse la scorsa estate dal giudice del Tribunale di Terni Barbara Di Giovannantonio, la Procura ha chiesto ora l’archiviazione per il marito della donna scomparsa nel nulla nel novembre del 2009 da Montecampano di Amelia.

Una decisione che di fatto fa il paio con la decisione che il Tribunale del Riesame prese di scarcerare il marito di Barbara Corvi, sconfessando l’allora procuratore di Terni Alberto Liguori, che riaprì il caso rileggendolo sull’ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere, col corpo della donna mai trovato. L’uomo andò pochi giorni in carcere ed oggi poi venne scarcerato per mancanza di prove. Oggi la chiusura della vicenda per lui.

La richiesta di archiviazione da parte della Procura sarà presto valutata dal giudice che può recepirla o meno. Intanto però la verità sul caso non è ancora stata accertata.