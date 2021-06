Caserta può lasciare il Grifo: “Ci ha manifestato l’interesse di un club di B”

PERUGIA – Fabio Caserta potrebbe lasciare il Perugia. La consapevolezza arriva al termine dell’incontro che il tecnico ha avuto a Pian di Massiano con il presidente Massimiliano Santopadre.

Il Perugia ha diramato un comunicato a fine summit che non scioglie i nodi ma fa capire che il rapporto potrebbe concludersi: “AC Perugia comunica che si è appena concluso l’incontro con mister Caserta il quale ci ha palesato il forte interesse di un club di serie B per la sua figura di allenatore.

In maniera molto cordiale si è ribadito che siamo soddisfatti del lavoro svolto da lui e dal proprio staff convinti di rispettare il contratto in essere e altresì consapevoli che gli attestati di stima verso i nostri tesserati, allenatori o giocatori che siano, sono motivo di orgoglio per quanto fatto fino ad ora”. Questione di programmazione: Caserta, forte di due anni di contratto avrebbe chiesto delle garanzie, leggi una squadra all’altezza. Non per salire in serie A subito, ma certamente per non soffrire.

Inoltre vorrebbe avere la possibilità di indicare chi, fra i calciatori sotto contratto, dovrebbe essere ceduto per far posto ad altri più idonei al gioco che il tecnico ha in mente, oltre che alla categoria. Dubbi non sciolti, sul futuro: su di lui dovrebbero esserci Benevento e Crotone e nelle prossime ore se ne saprà di più.