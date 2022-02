Cascia, reddito di cittadinanza non regolare: denunciate tre persone

La ricostruzione del raggiro

In base alla versione accusatoria queste condotte avrebbero indotto in errore i pubblici l’Inps di Spoleto e pertanto alle donne sarebbe stato corrisposto un contributo pari a 3.412,06 euro tra giugno 2021 e gennaio 2022. Un uomo, inizialmente disoccupato e già percettore di reddito di cittadinanza, avrebbe poi omesso di comunicare all’Inps – sempre in base all’indagine dei carabinieri – la variazione occupazionale da cui derivano redditi da lavoro dipendente non rilevabili per l’intera annualità in Isee, percependo così un contributo pari a 3.462, 69 euro tra giugno e dicembre 2021.