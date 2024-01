Cascia, inaugurato l’ultimo tratto del Sentiero di Santa Rita

CASCIA – Si può tornare a percorrere l’ultimo tratto del Sentiero storico di Santa Rita che, attraversando i suoi luoghi di vita, collega Cascia a Roccaporena. Terminati i lavori di ripristino e potenziamento, finanziati dalla Regione Umbria, venerdì mattina si è tenuta la cerimonia di inaugurazione alla quale hanno preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche e il sindaco di Cascia Mario De Carolis insieme agli assessori comunali.

Percorso fondamentale

“L’inaugurazione di oggi – ha detto l’assessore Melasecche – rappresenta l’occasione per festeggiare un’opera importante per Cascia e per tutta l’Umbria quale è il Sentiero di Santa Rita, un percorso fondamentale della sentieristica turistica e religiosa regionale È stato ripristinato un tratto di circa due chilometri che altrimenti sarebbe stato impossibile percorrere, che si snoda in luoghi incantevoli che invitiamo tutti a visitare. È stato infatti reso fruibile un percorso, già esistente, che si snoda in gran parte in una stretta forra incisa dall’alveo del fiume Corno, che alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche aggiunge la particolare valenza storica e religiosa, connettendosi al percorso che sale allo ‘Scoglio sacro’, da sempre meta di pellegrinaggio”. “Ringrazio il sindaco e la Giunta comunale di Cascia, con cui abbiamo lavorato insieme – ha proseguito – e ringrazio i tecnici regionali e l’impresa che ha eseguito i lavori. Oggi salutiamo il conseguimento di un risultato desiderato da tempo”.

L’importo dell’intervento