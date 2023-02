Cascia, donna disabile muore in casa: aveva dei lividi sul corpo, indagata una persona

CASCIA – Potrebbe esserci una storia di soprusi dietro la morte di una donna avvenuta giovedì mattina a Cascia: nell’ambito delle indagini della Procura di Spoleto una persona infatti è accusata di maltrattamenti. La donna, 48 anni, sarebbe morta in casa e a dare l’allarme è stata la badante. La vittima era disabile e invalida al 100 per cento e viveva insieme a un’altra donna con disturbi psichiatrici, anch’essa invalida al 100 per cento. Per quest’ultima i sanitari intervenuti hanno disposto il ricovero in ospedale in considerazione della presenza di numerosi lividi sul corpo. Le indagini in corso sono finalizzate ad accertare sia le cause della morte, e a tal fine è stata disposta l’autopsia, sia da verificare la natura delle lesioni sulla donna ricoverata. I carabinieri di Norcia stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, anche attraverso accertamenti di natura scientifica per accertare quanto accaduto all’interno dell’abitazione occupata dalle due donne. La Procura di Spoleto

Nella tarda mattinata di venerdì la procura di Spoleto, guidata dal procuratore facente funzione Vincenzo Ferrigno, ha diffuso una nota. “In relazione al decesso di una donna di 48 anni, soccorsa presso la propria abitazione in una frazione del comune di Cascia e deceduta giovedì, è stato iscritto un procedimento a carico di persona nota per il reato di maltrattamenti. La persona deceduta era disabile ed invalida al 100% e viveva insieme ad un’altra donna con disturbi psichiatrici, anch’essa invalida al 100 %. Per quest’ultima – osserva la procura spoletina – i sanitari intervenuti hanno disposto il ricovero ospedaliero in considerazione della presenza di numerosi lividi sul corpo. Le indagini in corso sono finalizzate per un verso ad accertare le cause della morte, ed a tal fine è stata disposta l’autopsia sulla salma, per altro verso ad accertare la natura delle lesioni riscontrate sulla donna attualmente ricoverata. Sono naturalmente in corso indagini da parte della Compagnia carabinieri di Norcia – conclude l’autorità giudiziaria – per ricostruire la dinamica dei fatti, anche attraverso accertamenti di natura scientifica all’interno dell’abitazione occupata dalle due donne”.

La presidente dell’Osservatorio Fioroni

Esprime dolore e preoccupazione per le tristi vicende che hanno interessato due donne con disabilità a Cascia la presidente dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, Paola Fioroni. “Con l’auspicio che le forze dell’ordine e gli inquirenti facciano presto chiarezza sui fatti accaduti, garantendo il senso della giustizia e legalità, ci tengo a dire che, a prescindere da eventuali fatti di rilevanza penale che dovessero emergere dalle indagini in corso, ciò che deve far riflettere tutti noi è l’ennesima storia di disagio e solitudine che vede coinvolte le persone più fragili”.