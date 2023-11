Cascia, al via la ristrutturazione della chiesa di San Francesco

I lavori previsti

I lavori previsti nella chiesa di San Francesco si concentreranno soprattutto sulla riparazione dei danni ed il consolidamento dell’intero complesso e dell’alto campanile, gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e successivamente messo in sicurezza dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tutti gli interventi sono stati progettati nel rispetto della tutela dell’identità storica e culturale essendo l’edificio di impianto medievale. I “lavori di riparazione con miglioramento sismico” sono stati aggiudicati all’impresa Palmucci Costruzioni srl di Roma per un importo complessivo di 528.429,37 euro. Dovranno essere completati in 300 giorni e saranno diretti dall’ingegner Massimo Mariani con il supporto dell’area Lavori pubblici del Comune di Cascia in qualità di soggetto attuatore.