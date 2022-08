CASCIA – Denunciata per truffa una donna che a maggio ha ricevuto 300 euro, a titolo di caparra, per la compravendita di un’auto mai andata in porto. Secondo gli accordi con la vittima, un uomo originario di Cascia, dopo i 300 euro ricevuti mediante accredito su carta prepagata la venditrice avrebbe ricevuto il rimanente alla consegna. Una volta intascati i soldi si era resa irreperibile.