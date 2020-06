Cascata Marmore, aumentano i visitatori: più del 30% ha acquistato il biglietto online

TERNI – A Aumentano rispetto allo scorso anno i visitatori della Cascata delle Marmore. Secondo i dati forniti dal gestore Vivaticket, gli ingressi di domenica sono stati 3.472 contro i 3.289 di domenica 23 giugno 2019. Solo nella giornata di sabato, nonostante la pioggia, gli ingressi sono stati 2.173 contro i 1.693 dello stesso sabato 22 giugno 2019. In totale, nel fine settimana Vivaticket ha registrato 5645 ingressi e sono emersi anche comportamenti nuovi da parte dei visitatori dovuti all’emergenza Covid19.

Attese In particolare, fanno notare i gestori, le persone sono più disposte ad essere ordinate e pazienti nelle attese. “Le file sono meno accalcate – spiega il Comune in una nota – e più del 30 per cento delle persone ha acquistato il biglietto prima di arrivare, segno evidente che il maggior costo è ben sopportato e viene ritenuto corrispondente al servizio di ingresso diretto al varco. Anche il riassetto delle visite guidate con il percorso alternato delimitato dai sensi unici, sarà presto monitorato per capire se sta dando buoni risultati. Nella situazione complessa che stiamo vivendo – dichiara il vicesindaco e assessore alla cultura Andrea Giuli – questi numeri ci confortano e ci spronano a proseguire sulla strada intrapresa, nonostante le non poche difficoltà. La Cascata si conferma l’attrattore di gran lunga più frequentato e per questo intendiamo farne l’hub dell’Umbria meridionale per quanto riguarda il turismo outdoor”.