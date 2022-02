Carrarese… di marmo, il Gubbio torna senza punti: decide Energe

GUBBIO – Esce sconfitto il Gubbio di Torrente dalla sfida diretta dello stadio dei Marmi di Carrara: vincono i gialloblù di Antonino Di Natale per 1-0.

Primo tempo

Locali subito arrembanti con Doumbia che serve Imperiale, il cui sinistro al volo va a lato. Al 13′ il gol: Imperiale crossa per Energe, che di testa manda sul secondo palo. Il Gubbio risponde prima con Sarao (Vettorel para), poi con Sainz Maza (ancora Vettorel, stavolta coi piedi), poi i locali sfiorano per due volte il raddoppio, prima con Foresta innescato da Doumbia (palla alta da due passi) e poi con Semprini, il cui destro al volo sfiora il palo.

Secondo tempo.

Meno spettacolo nella ripresa coi locali che provano un paio di volte a chiudere il match. La prima è in apertura con Energe (Ghidotti para), l’altra con il lettone Tunhov che centra la traversa a portiere battuto. Poi poco altro, tranne una occasione eugubina nel finale.

IL TABELLINO

CARRARESE: (4-3-1-2): Vettorel; Semprini (1′ st Grassini), Rota, Marino, Imperiale (31′ st Khailoti); Foresta (11′ st Tunjov), Berardocco, Figoli; Bramante; Energe (18′ st D’Auria), Doumbia (18′ st Giannetti). A disp.: Mazzini, Sabotic, Petrelli, Bevilacqua, Bertipagani, Pasciuti, Infantino. All.: Di Natale.

GUBBIO: (4-3-2-1): Ghidotti; Formiconi (20′ st Tazzer), Redolfi, Bonini, Righetti (20′ st Francofonte); Malaccari (30′ st D’Amico), Cittadino (40′ pt Bulevardi), Sainz Maza (20′ st Di Noia); Arena, Spalluto; Sarao. A disp.: Meneghetti, Lamanna. All.: Torrente.

ARBITRO:: Gemelli di Messina (assistenti: D’Ilario- Taverna IV Ufficiale: Olmi Zippilli)

MARCATORI: 13′ pt Energe (C).

NOTE: Ammoniti: Marino (C), Redolfi (G), Malaccari (G), Doumbia (C), Arena (G), Francofonte (G), Di Natale (allenatore, C) Angoli: 3-0. Recupero: 1′ pt; 5′ st.