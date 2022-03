Carovita, la Cgil chiede l’intervento delle istituzioni: “Subito con misure concrete”

Tempesta perfetta

Ma serve anche e soprattutto una concertazione degli interventi, come peraltro previsto, ricorda il sindacato, proprio dallo stesso Pnrr. Ciavaglia ha ricordato che l’inflazione corre a livelli mai visti dal 1995, con rincari che alla fine dell’anno potrebbero pesare come un mese di stipendio o di pensione. Una “tempesta perfetta” nella quale agli effetti di una pandemia ancora non certo conclusa si sono aggiunti quelli di una guerra disastrosa che, a cascata, ha accelerato la corsa dei prezzi, in realtà già partita da alcuni mesi. “Istat – ha aggiunto Ciavaglia – ci dice che l’attuale aumento dei prezzi (+5,7 per cento) andrà probabilmente a crescere ancora nei prossimi mesi – ha aggiunto il segretario Cgil – questo rende assolutamente necessario intervenire ora e subito”. Insomma, aspettare non si può.