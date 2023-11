PERUGIA – Controlli a tappeto del comando provinciale della Guardia di finanza di Perugia nell’ambito del caro carburanti. Su 480 attività, le Fiamme Gialle ne hanno scovati 78 (il 16% sul totale) con qualche problema: non erano in regola con gli obblighi previsti con inevitabile irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative. Il check della finanza aveva l’obiettivo di verificare l’osservanza degli obblighi di comunicazione al ministero delle imprese e del made in Italy dei prezzi praticati, della pubblicità prezzi, della corretta esposizione dei prezzi medi degli stessi e della loro corrispondenza con quelli effettivamenti praticati.

Nel dettaglio

Più nel dettaglio, le violazioni hanno riguardato la mancata esposizione e pubblicizzazione dei prezzi praticati nonché la mancata indicazione, sugli appositi cartelloni separati, dei prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali mentre, allo stato, non si sono registrate truffe sulle quantità effettivamente erogate dagli impianti.