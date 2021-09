Carabinieri, si cambia nelle Compagnie: cinque nuovi ufficiali in provincia di Perugia

PERUGIA – Cambio della guardia al vertice di cinque delle nove compagnie del comando provinciale dei carabineri di Perugia. “Cinque ufficiali di assoluto spessore”, ha detto il colonnello Stefano Romano, che li ha presentati venerdì al comando di via Ruggia, a Perugia. Sono il capitano Luca Battistella (Città della Pieve), il capitano Tamara Nicolai (Perugia), il capitano Simone Alfano (Norcia), il capitano Teresa Messore (Spoleto) e il capitano Vittorio Jervolino (Assisi).

Cambio della guardia

“Il cambio della guardia è significativo, ringrazio i colleghi che li hanno preceduti, a loro va un plauso per il lavoro svolto a favore delle comunità dei rispettivi territori”, ha proseguito Romano. Nel primo incontro con la stampa dopo mesi, causa pandemia, il colonnello Romano ha fatto il punto sulla situazione del territorio. “In un anno e mezzo è cambiato tanto. L’ordine e la sicurezza pubblica nel suo complesso ha registrato un calo di reati a tutti i livelli, e Perugia non è esclusa”. Diminuzione che riguarda anche gli episodi di rapine e furti. Nel periodo dell’emergenza Covid-19 è però “cambiato il modo di fare reati, se ne verificano più in ambito informatico e relativamente al traffico di stupefacenti”.