Laurito nuovo comandante del Reparto operativo del comando provinciale di Perugia

Figura di riferimento

Il nuovo incarico è stato ufficializzato dal colonnello Sergio Molinari, comandante provinciale dei carabinieri di Perugia, nel corso di un incontro con la stampa, che è stato occasione anche per salutare il predecessore di Maurizio Laurito, il tenente colonnello Antonio Morra, che ha lasciato il suo incarico per raggiunti limiti di età. “Ringrazio il tenente colonnello Morra per quello che ha fatto nei suoi 23 anni di servizio a Perugia – ha detto il comandante provinciale Molinari – dove è stato sempre una figura di riferimento in tanti ambiti e in diversificati incarichi”. Morra ha ringraziato i presenti facendo un in bocca al lupo al nuovo comandante del reparto operativo e salutando i giornalisti. “In tanti anni – ha detto rivolgendosi a questi ultimi – sono consapevole di aver dato meno di quello che voi avete dato all’Arma e a me. Per questo vi ringrazio immensamente per quello che avete fatto”.

L’accoglienza ricevuta

Laurito ha ringraziato il comandante provinciale e i colleghi per l’accoglienza ricevuta e si è detto pronto a impegnarsi da subito in quello che è il suo nuovo incarico. Dal 1993 al 2000 in seno al nucleo operativo del comando provinciale di Roma ed alle stazioni di Roma Prati e Torchiara, Laurito nel 2000 ha iniziato il percorso da ufficiale. Nominato sottotenente ha frequentato il corso applicativo annuale presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma. Con il grado di tenente dal 2001 ha comandato la sezione antidroga del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli,dove gli sono stati tributati tre encomi solenni. Da capitano a maggiore, dal 2008 al 2017, ha retto i comandi compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi e Tricarico.