Carabinieri e Fondazione insieme contro l’usura in Umbria: ecco i servizi di aiuto

“È fondamentale questa intesa – ha sottolineato Cardella – perché la Fondazione ha l’esigenza di informare i cittadini sul fatto che possono usufruire dei nostri piccoli ma non insignificanti aiuti. Molti non sapevano neanche dell’esistenza di questa istituzione e delle opportunità che offre. L’Arma ha una presenza capillare sul territorio che favorisce la possibilità che la gente si avvicini a questo strumento di aiuto, che non è soltanto materiale ma anche morale”. “La repressione dell’usura in maniera diretta – ha ricordato ancora Cardella – è delegata ad altri organi dello Stato e l’attività della Fondazione è quella di promuovere la prevenzione come metodo di contrasto. C’è anche l’esigenza di favorire l’emersione di un reato che non sempre si denuncia e quando si denuncia lo si fa mal volentieri”.

Con il protocollo, in particolare, l’Arma si impegna, attraverso i propri strumenti di comunicazione e prevedendo all’interno dei propri uffici la disponibilità di materiale divulgativo, a informare i cittadini sui progetti della Fondazione e a concorrere alla formazione di una rete di protezione sociale fornendo informazioni e indirizzando a essa coloro che si rivolgono agli uffici territoriali dei carabinieri dichiarando una condizione che suggerisca la sussistenza o di rischio di casi di usura. La Fondazione, a sua volta, si impegna, tra le altre cose, a incentivare le persone assistite alla denuncia, informando dei vantaggi della tutela penale e supportando le parti offese. “Questa intesa – ha detto Iorio – può essere un elemento vincente per la prevenzione di un fenomeno, quello dell’usura, che ha come presupposto la fiducia della vittima nelle istituzioni. La vicinanza al cittadino, data anche dalla nostra capillarità sul territorio, insieme alla formazione di una rete di protezione sociale è una finalità importante dell’Arma dei carabinieri e di questo protocollo”.

“Prevenzione – ha quindi evidenziato il prefetto – significa in questo caso aiutare famiglie e imprese che si trovano in difficoltà e significa prevenire il radicamento del metodo criminale. La prevenzione è fondamentale per alimentare un clima di fiducia nelle istituzioni attraverso la diffusione della consapevolezza e della conoscenza degli strumenti che consentono a cittadini e imprese in difficoltà di accedere agli aiuti”.

Emersione del fenomeno

“Le tre parole che mi hanno colpito – ha poi affermato Sottani – sono state ascolto, fiducia ed emersione del fenomeno. L’usura è un reato nascosto. Spesso non viene denunciata, forse perché chi vi cade si sente colluso ed è qui la differenza fondamentale tra l’usurato e il sovra indebitato, due figure che secondo me non vanno unificate. Il sovra indebitato è quel soggetto che ha una transitoria difficoltà economica su cui c’è una attività di intervento per prevenire che possa cadere nell’usura, mentre l’usurato è un soggetto che spesso su sua volontà si è affidato agli usurai. È qui la difficoltà a denunciare e, soprattutto, l’usurato sa che se denuncia affronterà un processo nel quale gli sarà chiesto perché si è rivolto agli usurai. La capacità di ascolto e di fiducia sta quindi nell’accompagnarli in questa direzione”.

La preoccupazione di Cantone

Per il procuratore di Perugia Raffaele Cantone le indagini per usura nel capoluogo umbro “sono praticamente pari a zero”. “Un dato a mio avviso preoccupante” ha detto in occasione della firma dell’intesa tra carabinieri e la fondazione per la prevenzione di questo fenomeno. “E’ evidente che, potrebbe non esserci l’usura – ha detto Cantone -, ma bisognerebbe chiedersi perché solo l’Umbria non ha questo fenomeno. C’è evidentemente qualche problema che rende difficile l’emersione di questo reato. L’usurato è quasi sempre un soggetto che ha una serie di problematiche sue e spesso non ha nessun interesse a rendere note le vicende che lo riguardano. Io credo che questo sia un tema sul quale occorre interrogarsi dal punto di vista dell’economia, della sociologia, della società e degli strumenti che noi abbiamo. C’è l’esigenza assoluta, netta chiarissima – ha concluso Cantone – che le vicende usuraie vengano portate all’attenzione dell’autorità giudiziaria”.