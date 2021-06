Carabinieri al mercatino dell’antiquariato: sequestrati avorio e coltelli, tre persone denunciate

Bracciali I militari i carabinieri forestali del nucleo Cites, che vigila sul rispetto della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, hanno fatto scattare i sigilli su statue, collane, bottoni e bracciali, realizzati in avorio e sprovvisti della documentazione idonea a permetterne la vendita. Come noto, infatti, la commercializzazione di manufatti realizzati in avorio è sempre vietata anche se esistono deroghe concesse dalle autorità competente nel caso in cui l’oggetto dovesse ottenere il riconoscimento di ‘antico’ oppure se acquistate prima dell’entrata in vigore della convenzione di Washington, efficace dal primo luglio del 1975.

Pezzi avorio Non erano questi i casi dei pezzi in avorio trovati sul banco allestito da un ambulante viterbese che è stato denunciato per commercio illegale di esemplari tutelati dalla convenzione di Washington, mentre la merce, che ha un valore stimato di circa 5 mila euro, è stata sequestrata. Nei guai, però, sono finiti anche due ambulanti di Perugia, denunciati per aver messo in vendita 39 coltelli senza la licenza del questore, che è obbligatoria in base al Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza. Anche in questo caso pugnali e lame di varia lunghezza sono stati tutti sequestrati dai carabinieri che hanno stimato intorno al migliaio di euro il valore della merce.