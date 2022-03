CITTA’ DI CASTELLO – Un capriolo è stato investito e ferito da un’auto a Città di Castello, in zona via Aretina. Qui è stato notato martedì mattina da alcuni automobilisti in transito, malgrado si fosse nascosto, a seguito dell’impatto, in una cunetta a bordo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i pompieri e i volontari dell’associazione Wild Umbria, a cui l’animale ferito è stato affidato per le cure del caso.