Caporalato, lavoratori sorvegliati e trattati come schiavi: due arresti in Umbria

PERUGIA – Torna la piaga del caporalato. Lavoratori trattati come schiavi. Sono stati arrestati in provincia di Perugia due delle quattro persone arrestate dai carabinieri di Treviso in un’operazione contro il caporalato nella campagna della Marca. Nel blitz dei militari hanno fatto scattare le manette ai polsi di due coppie di pakistani accusate, a vario di titolo, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso, incendio aggravato e violenza privata tentata, ai danni di una decina di connazionali. Secondo le indagini dei militari, le vittime venivano utilizzate nella lavorazione dei campi e potatura vigne ed erano alloggiate in sistemazioni di fortuna prive di riscaldamento ed energia elettrica.

Campagne Il caporalato nelle campagne del Trevigiano era segnato, come altro del resto, da risvegli all’alba, per evitare i controlli, dopodiché i pakistani, alcuni dei quali privi di permesso di soggiorno, venivano stipati all’interno di furgoni, per poi essere condotti nei vigneti dove prestavano la propria opera, anche il sabato e la domenica, sotto stretta sorveglianza, fino a tarda sera. Gli indagati, titolari di un’ impresa esercente nel settore agricolo, con sede a Treviso, secondo le indagini, reclutavano stranieri da impiegare come manodopera per aziende del territorio, in regime di sfruttamento.