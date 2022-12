TERNI – Ordinanza ‘anti-botti’ a firma del sindaco di Terni, Leonardo Latini, in vigore dalle 16 del 31 dicembre fino a tutto il primo gennaio 2023: “Sono vietati l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione, in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed aree pubbliche ove transitino o siano presenti i soggetti più fragili e gli animali, con particolare riguardo alle aree a distanze inferiori a 200 m da ospedali, cliniche, luoghi di ricovero e cura, canili, fatto salvo ove vi siano particolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti”. È prevista una sazione amministrativa per inosservanza.