Capodanno Rai all’Ast, vertice in Comune: si va verso il dimezzamento dei posti

Scoppia la grana del Capodanno in Ast. Colpa ovviamente della variante Omicron che ha fatto nuovamente impennare i contagi da Coronavirus anche in Umbria. E così adesso in Comune si lavora per cercare di capire cosa fare. Lo show sicuramente si farà, alcuni ospiti sono già stati annunciati, altri lo saranno probabilmente il 30 dicembre, nella conferenza stampa in BCT alla quale prenderà parte il conduttore Amadeus ed alla quale si potrà prendere parte secondo le regole della Rai. Non basterà infatti il green pass, servirà anche un tampone 48 ore prima.

Lo stesso vale per chi vorrà assistere allo show: green pass, tampone negativo e mascherina FFP2, rigorosamente nera per esigenze tv.

Verso il dimezzamento dei posti

Qualcosa si farà sul fronte dei posti a sedere. Previsti 1300, nella situazione attuale è pressochè impossibile che vengano tutti occupati. L’ipotesi più probabile è quella del dimezzamento, quindi 750 complessivi, dei quali 400 riservati. Dunque al pubblico ne resterebbero – gratuiti ma su prenotazione – circa 350. Se ne saprà di più il 27 quando un vertice in Comune dovrebbe chiarire la situazione.