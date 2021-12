Capodanno Rai all’Ast, è ufficiale: capienza dimezzata a 700 posti

TERNI – Per il Capodanno Rai in Ast ci sarà una riduzione dei posti a disposizione, che saranno 700 e distanziati. Per l’ingresso saranno richiesti il Green pass rafforzato e il tampone negativo nelle 48 ore precedenti.

Inoltre gli ingressi all’area dello spettacolo saranno scaglionati in tre fasce orarie. Domani saranno comunicate le tempistiche per la prenotazione degli ingressi tramite piattaforma digitale. È quanto stabilito nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Terni che si è riunito in serata. Dei 700 posti, la metà dovrebbero essere riservate alle autorità e quindi il resto sarà messo a disposizione del pubblico.

Ospiti ed emergenza

“L’Anno che Verrà”, condotto da Amadeus, accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno dalle acciaierie di Terni luogo simbolo del lavoro e della ripartenza. Sarà lo stesso conduttore a confermare o smentire le indiscrezioni sul cast che sono circolate, nel corso della conferenza stampa alla quale presenzierà il 30 dicembre e che sarà svolta presso la BCT in modalità da remoto, per motivi di sicurezza legati all’emergenza Covid.