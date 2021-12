Capodanno, il Comune di Perugia decide di annullare gli eventi

PERUGIA – Linea della prudenza. Il Comune di Perugia sceglie la linea di altri Comuni e annulla tutti gli eventi previsti per la notte di Capodanno. “Nel rispetto delle norme nazionali e regionali, al fine di evitare assembramenti negli spazi aperti, il Comune ha convenuto di annullare tutti gli eventi previsti per la notte del 31 dicembre, del primo gennaio e del 6 gennaio”. scrive il Comune. Sono annullati i vari concertini previsti in piazza Matteotti il 31-12 e il concerto della Filarmonica, il primo gennaio. Annullata anche la Befana che era in programma al Santa Giuliana, il 6 gennaio. Resta invece la ‘motobefana’ del 6 gennaio, mentre ancora non è confermato l’evento della Befana del Camep. Gli eventi nelle sale, come quelli previsti alla sala dei Notari, o il concerto al teatro Morlacchi, ad oggi, sono confermati, poiché si ci accede solo con green pass.