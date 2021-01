Capodanno, feste illegali a Perugia ed Assisi: scattano multe e denunce

ASSISI – Divieti non rispettati a Perugia e ad Assisi. Nel capoluogo, in zona Fontivegge nella notte di San Silvestro, i poliziotti durante i controlli insieme a personale della polizia locale hanno appurato la presenza di circa una ventina di persone all’interno di un locale “pub” usualmente luogo di ritrovo di giovani africani, i quali vista in lontananza la pattuglia sono riusciti a dileguarsi velocemente. La Divisione polizia amministrativa sociale e dell’immigrazione della questura, con la collaborazione dell’Ufficio licenze del Comune di Perugia, sta eseguendo accertamenti per procedere nei confronti dei titolari dell’esercizio. Festa illegale anche ad Assisi dove nel pomeriggio del 1 gennaio gli agenti hanno sanzionato otto cittadini intenti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno all’interno di un’abitazione. Le multe sono scattate per tutti, compreso il proprietario dell’appartamento.