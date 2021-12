Capodanno all’Ast, l’elenco completo degli artisti che saranno presenti

TERNI – Nel corso della conferenza stampa che si è svolta da remoto, Amadeus ha svelato l’intero cast che prenderà parte al Capodanno 2021 domani sera in diretta dal piazzale dell’Ast parco 4 a Terni. Un evento che sarà trasmesso anche in Australia, Cina ed America.

Il cast completo

Marco Masini ed Arisa, fresca di vittoria a Ballando con le stelle, si aggiungono ai nomi già annunciati ovvero Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edoardo Vianello, Corona ed i Los Locos. Presente anche l’orchestra di Stefano Palatresi e ci saranno anche i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends.

Proprio in serata però Gigi D’Alessio ha comunicato che sarà assente causa Covid: “Dopo 5 tamponi antigenici risultati tutti negativi – fa sapere -, ho fatto il tampone molecolare ed è risultato positivo. Ho una carica virale bassissima, forse perché sono vaccinato. Fortunatamente sto bene – dice ancora -, farò la quarantena a casa aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa”

Modifiche alla viabilità e divieti

In occasione de “L’anno che verrà” sono state diramate alcune indicazioni. Coloro che accederanno allo show in particolare dovranno avere il Super Green Pass più un tampone negativo fatto 48 ore prima e dovranno indossare una mascherina nera FFP2. Divieto assoluto di foto e riprese.

Sul fronte invece delle disposizioni civiche, si segnalano divieto di asporto di bevande in vetro “ai fini del decoro, della viabilità e della sicurezza urbana”, più stop al traffico nella zona interessata dalle 18 di venerdì 31 dicembre fino alle 3 del primo giorno dell’anno.

Per quel che concerne il blocco del traffico scatterà dalle ore 18 di venerdì 31 dicembre e fino alle ore 3 del 1. gennaio nel tratto di viale Brin compreso fra l’incrocio viale Centurini/via Breda e quello con strada di Pentima. Il divieto di circolazione è imposto a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli dei residenti, di chi è in possesso del biglietto per ‘L’anno che verrà’, degli operatori, artisti e personale collegato all’evento del capodanno, del personale Ast in servizio e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento.