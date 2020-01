Caos in Umbria sulle pensioni sbagliate, i soldi saranno restituiti dall’Inps a febbraio

PERUGIA – Pensioni sbagliate, si corre ai ripari. I soldi tagliati per errore dalle pensioni verranno restituiti a febbraio. Lo fa sapere Inps. L’ente previdenziale annuncia che i tagli commessi per sbaglio nella mensilità del 4 gennaio saranno compensati con le erogazioni del prossime mese. Sono ottanta i casi segnalati in Umbria, 50 nella provincia di Perugia e 30 in quella di Terni. Con importi che oscillano tra i 60 e gli oltre 300 euro a trattamento. La comunicazione interna dell’istituto nazionale di previdenza sociale fa seguito a quella del 31 dicembre, ossia quattro giorni prima dell’erogazione della rata contestata. Viene anche fissata una prima cifra: 100 mila errori su base nazionale. L’anomalia si è verificata nella computazione del cosiddetto bonus Poletti, un ricalcolo dell’adeguamento Istat delle pensioni da 2012 ad oggi.