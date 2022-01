Caos in Ast, la denuncia delle Rsu: “Troppi positivi, impiegati al posto degli operai”

TERNI– Dopo la sbornia del Capodanno Rai, in Ast la situazione torna a preoccupare sul fronte occupazionale. Il Covid ha colpito molto forte: 224 persone fuori dal processo lavorativo, dei quali 130 dipendenti positivi e 94 in isolamento fiduciario e questo sta creando grossi problemi. Ora arriva una dura nota delle Rsu.

Gravi carenze di personale

“Riscontriamo – scrivono – gravi difficoltà organizzative all’interno dei reparti dello stabilimento, dovute alle carenze di organici, come accaduto nella giornata di domenica nei reparti di PIX 1/2 alla ripartenza degli impianti. Avevamo già evidenziato nell’ultima commissione Covid le difficoltà organizzative che si sarebbero create. Denunciamo l’atteggiamento dell’azienda che in queste ore sta telefonando a casa ai lavoratori, chiedendo anticipo di orari, cambi turno, richieste di straordinari e non confermando ferie in programma. Denunciamo inoltre l’utilizzo di personale impiegatizio per la copertura degli organici e la fuoriuscita di alcuni operatori interinali che erano parte integrante dell’organico tecnologico e che sta aggravando ulteriormente la situazione”.

Stop agli straordinari

E ancora: “In un momento così complicato, aggravato dalla situazione Covid che ha portato a registrare numerosi casi di positività e quarantene all’interno del nostro stabilimento questo atteggiamento, oltre a creare dei gravi disagi ai lavoratori, mette ancora di più a rischio la salute degli stessi. Riteniamo opportuno che l’azienda non continui a fare forzature in merito e ribadiamo il blocco degli straordinari, invitando i lavoratori a non dare alcuna disponibilità ad eccezione degli obblighi contrattuali (messa in sicurezza degli impianti)”.