Caos Grifo, Baldini si dimette e attacca: “Troppi egoismi, non è un gruppo”

PERUGIA – Dopo nemmeno un mese dal suo arrivo a Perugia, Silvio Baldini ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore del Grifo. La decisione da parte dell’allenatore biancorosso è stata comunicata pochi minuti dopo il termine della gara contro il Sudtirol di oggi al Curi, terminata 1-2 in favore degli altoatesini.

Sfogo “Ero convinto di essere la persona giusta per il Perugia, ma non è stato così – queste le parole di Baldini – Non voglio prendere in giro nessuno e non voglio mettere in difficoltà il Perugia. Il tempo per recuperare ce n’è ancora ma non sono la persona che in questo momento può aiutare il Perugia”. Troppi egoismi “Voglio solo andare a casa e prendermi due mesi per farmi passare questa delusione. Questa squadra non è una famiglia – ha detto il mister – Mi sarei dimesso anche se il Perugia avesse vinto. Avevo già deciso. Dopo la sconfitta di Como volevo andare a Roma a parlare col Presidente, ma poi abbiamo avuto contatti telefonici. Questa è una squadra con buoni giocatori e bravi ragazzi ma non sono una famiglia. Ci sono egoismi creati nel tempo e creati dalle condizioni che non mi piacciono”.

Lunedì se ne saprà di più sul nuovo allenatore, ma appare scontato il ritorno di Castori, già a libro paga di Santopadre