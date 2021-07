Caos al Foligno, salta il test per il Gubbio: “Protocolli anti-Covid non rispettati”. Ma è polemica

FOLIGNO– Polemiche fra Foligno e Gubbio. Saltata l’amichevole prevista per oggi pomeriggio a Cascia alle 17.30. Il Gubbio ha comunicato che la motivazione sarebbe il rispetto del protocollo anti-Covid, ma il Foligno ha risposto: “Il Foligno Calcio, in riferimento all’amichevole congiunta che doveva essere disputata con il Gubbio Calcio nella giornata odierna, vuole precisare che la stessa non è stata giocata dal momento che il responsabile della menzionata Società non ha ritenuto valido il documento di autocertificazione presentato e usato da tutte le Società di Calcio e previsto dalla normativa inerente il protocollo Covid -19 per le gare di calcio. Pertanto, la Società, dichiara espressamente di non aver violato alcuna norma a riguardo”.