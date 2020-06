Cantone dall’Anticorruzione alla Procura di Perugia, ma la sua nomina spacca il Consiglio Superiore della Magistratura

PERUGIA – Sarà Raffaele Cantone, già presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a prendere il posto di Fausto Cardella come nuovo procuratore generale di Perugia. Sarà lui quindi ad ereditare il delicatissimo fascicolo dell’inchiesta sull’ex pm di Roma Luca Palamara, indagato per corruzione dopo lo scandalo delle nomine nelle procure che ha sconquassato il Csm e la magistratura nell’ultimo anno.

A favore di Cantone hanno votato 12 componenti del Plenum di Palazzo dei marescialli: tra loro i membri progressisti della corrente Area e i membri laici di tutti gli schieramenti politici, un fatto inedito finora. Si sono invece espressi per Masini i membri di Autonomia e Indipendenza e di Magistratura Indipendente 8), mentre si sono astenuti i togati di Unità per la Costituzione (4)

Classe 1963, napoletano, Cantone è stato per oltre cinque anni, dal 2014 al 2019, a capo dell’Autorità nazionale anticorruzione. Proprio per aver ricoperto questo ruolo fuori da quello di magistrato, secondo la riforma del Csm del ministro Alfonso Bonafede, Cantone non avrebbe potuto neanche candidarsi a un incarico direttivo, come la guida della procura di Perugia, per almeno due anni.

Di Matteo “Ritengo che non sia opportuno che Cantone vada a dirigere proprio quella procura che è competente su ipotesi di reato commesse dai colleghi che lavorano negli Uffici di Roma e che possono investire procedimenti che a vario titolo riguardano i rapporti tra magistrati e politici vicini o appartenenti alla stessa compagine politica decisiva per la nomina all’Anac”. Lo ha detto il togato indipendente Nino Di Matteo, durante la discussione al plenum del Consiglio superiore della magistratura. Il riferimento è al fatto che la procura di Perugia ha competenza su eventuali indagini a carico di magistrati romani, come nel caso di Palamara.

Di Matteo, pur manifestando la sua stima nei confronti dell’ex presidente dell’autorità anticorruzione, non nega che Cantone all’Anac ”abbia perfezionato la propria professionalità in materia di contrasto alla corruzione, se non altro attraverso i rapporti con le procure”, ma il punto è che “noi abbiamo il dovere di decidere in funzione dell’esigenza di garantire nei confronti dei cittadini l’apparenza di imparzialità. Io – ha spiegato Di Matteo – avrei sostenuto la candidatura di Cantone a una Procura diversa, ma non a Perugia”. Insomma, la nomina di Cantone a Perugia si lascia dietro una scia di polemiche.