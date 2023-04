Cantamaggio 2023, Lu Riacciu vince il concorso delle canzoni

TERNI – Si è alzato mercoledì sera il sipario sulla 127esima edizione del Cantamaggio ternano che si concluderà il 7 maggio. Il clou sarà domenica 30 aprile con la sfilata dei carri allegorici per le vie del centro. In caso di maltempo la sfilata verrà posticipata a sabato 6 maggio. Tante le persone che mercoledì hanno preso parte, al teatro Secci, alla XI edizione del concorso canzoni maggiaioli Giuseppe Capiato.

Per quanto riguarda i vincitori delle canzoni a tema legati ai carri allegorici in concorso sono stati: prima classificata è stata la canzone “Storia de na favola” del gruppo maggiaiolo Lu Riacciu, cantata da Simona Sciò degli autori Roberto Crobu (anche compositore) e Alfonso Lauro; seconda piazza per la canzone “E allora!” del gruppo maggiaiolo Casali-Cesi, interpretata da Cristian Astolfi e Cecilia Michelangeli degli autori Fabio Di Lazzaro e Giovanni De Rosa, compositore Guido Massarelli; ad arrivare terza è stata la canzone “Semo ternani sfegatati” del gruppo maggiaiolo “Le maceole” di Montecastrilli, cantata da Eugenia Scepi e Fabrizio Rosati dell’autore Fabrizio Rosati, compositore Piero Carsili.

Poi ci sono stati i vincitori delle canzoni a tema libero che ha visto al primo posto “Interamna”con il cantante, autore e compositore Lorenzo Melari; secondo “Canto” interpretata da Irene Grillo, autore Stefano Massoli, compositori Stefano Massoli e Irene Grillo; terza piazza per “Aria de maggiu” del gruppo maggiaiolo Polymer-Pallotta-Sabbione, cantata Andrea Guerrini, autore Lucrezia La Bella e compositore Cristian Susanna.

I premi speciali

Poi nel corso della serata sono stati consegnati anche i premi speciali per il migliore testo che è andato alla canzone “Lu concerto de la pace” interpretata da Paolo Conti del Gruppo maggiaiolo Arrone, autore Vairo Serafini e compositore Alessio Aiani. Il premio per la migliore musicalità (scelto dall’orchestra Cantamaggio) è adato alla canzone “Canto” interpretata da Irene Grillo, autore Stefano Massoli, compositori Stefano Massoli e Irene Grillo. Il premio “Sergio Centanni” per la migliore interpretazione è andato a Irene Grillo. E poi ancora il premio alla memoria di Carlo Corniolo (scelto dalla sala stampa) è andato alla canzone “È arrivata primavera” del gruppo maggiaiolo Polymer-Pallotta-Sabbione cantato da Andrea Guerrini, autore Lucrezia La Bella e compositore Cristian Susanna. Infine ad aggiudicarsi il premio per la miglior musica è stato “Azzurro cielo” cantata da Giulia Muti che va al compositore Alessandro Silvestrelli del gruppo maggiaiolo San Giovanni.