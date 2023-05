Cantamaggio 2023, la sfilata dei carri sotto la pioggia. Arrone vince tutto (FOTOGALLERY)

TERNI- E’ stato un Cantamaggio sotto la pioggia quello andato in scena a Terni la sera del 20 Maggio. La manifestazione, rinviata sempre per maltempo nella data prevista del 30 aprile, ha visto i 6 carri sfilare sotto una leggera pioggia che dopo essere caduta per tutto il pomeriggio, sembrava essere conclusa, salvo ricominciare proprio alla partenza dei carri alle 21.30.

I sei carri

In gara Gli innamorati del Cantamaggio di Casali e Cesi con ‘… e sarà ancora primavera’ ideato da Sandrina Bianconi e Roberto Farinelli (majorettes e banda di Cesi in supporto), la compagnia teatrale Le Maceole di Montecastrilli con ‘Matrimonio di primavera e l’utopia si avvera‘ ideato da Piero Carsili (gruppo in costume composto da 25 persone), il gruppo maggiaiolo Polymer-Pallotta-Sabbione con ‘Momentu d’amore’ ideato da Martina Casarin (majorettes di Configni e banda con 25 tamburini), il gruppo maggiaiolo San Giovanni con ‘Il Risveglio (lo risvejo)’ ideato da Romina Longo (gruppo pattinatrici), il gruppo giovani maggiaioli arronesi con ‘Armonie de maggiu’ ideato da Daniele Aiani (banda musicale di Arrone) e il gruppo maggiaiolo Riacciu con ‘ Cantamaggio da sempre e per sempre’ ideato da Alfonso Lauro (‘Balla e snella’ centro fitness never give up). Fuori concorso il carro delle penne all’arrabbiata sempre de Lu Riacciu.

I vincitori

Arrone vince sia il premio assoluto (davanti a Polymer e Casali), che il premio della critica, votato da tutte le testate giornalistiche ternane, compresa La Notizia Quotidiana.