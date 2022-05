Cantamaggio 2022: San Giovanni vince il concorso delle canzoni, sabato i Carri

TERNI – Sabato 21 maggio a partire dalle ore 21 i sei carri allegorici del Cantamaggio ternano sfileranno per le vie del centro storico, prima di confluire in piazza Europa. La partenza è fissata in via Mazzini per poi proseguire su corso Tacito e piazza della Repubblica. Domenica 22 maggio in piazza Europa alle ore 16.30 si terrà la premiazione.

Questi sono i carri in gara per l’edizione 2022:

gruppo maggiaiolo Pallotta-Polymer-Sabbione-Centro Sociale Polymer, carro ideato da Emanuela Listante, Museo Maggiarolo;

gruppo maggiaiolo Lu Riacciu, ideato da Alfonso Lauro, Na botta de…primavera”;

gruppo maggiaiolo quartiere San Giovanni, ideato e realizzato Da Romina Longo, Lu carro dei ricordi;

il gruppo maggiaiolo giovani maggiaioli arronesi, ideato da Daniele Aiani, Un viaggiu de speranza. il gruppo maggiaiolo gli Innammorati del Cantamaggio di Casali e Cesi, ideato da Roberto Farinelli e Sandra Bianconi, Caciara maggiarola;

sfilerà anche un carro a sorpresa, il cui tema verrà svelato durante la sfilata.

Limitazioni al traffico

Nella giornata di sabato 21 maggio dalle ore 19 alle ore 1.30 di domenica 22 e comunque sino al termine della manifestazione è istituita la chiusura al traffico anche pedonale, delle aree delimitate per la sfilata tra le quali è consentito, mediante movieri, l’attraversamento pedonale quando e laddove possibile: Piazza B. Buozzi (Valnerina); Via Mazzini; piazza Tacito; corso Tacito; piazza della Repubblica; piazza Europa; piazza Ridolfi; corso del Popolo (tratto compreso tra Via Bazzani e Piazza Ridolfi). Vengono inoltre istituiti: il divieto di circolazione per tutti i veicoli in corso del Popolo, con obbligo di svolta su via Bazzani; il divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Colombo nel tratto compreso tra piazza Ridolfi e via delle Conce; il senso unico di marcia per tutti i veicoli nei tratti di via Colombo compresi tra via delle Conce e via Guglielmi nel tratto compreso tra via Colombo e rotonda Franconi; il divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Cavour nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Tre Colonne, con obbligo di svolta su quest’ultima.

Sono anche istituiti: il divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Petrucci ed in via Mancini nel tratto compreso tra l’incrocio con via G. Bruno e corso Tacito e nel tratto Largo E. R. Passavanti/Via Faustini nell’attraversamento di Corso Tacito dalle ore 20.30 di sabato alle ore 01 di domenica 22 maggio e comunque sino al termine della manifestazione.

È istituito per tutti i veicoli il divieto di sosta con rimozione forzosa dalle ore 14 del 21 maggio alle ore 2 di domenica 22 maggio: in Piazza Ridolfi; via Cavour tratto tre Colonne / Repubblica; piazza Repubblica; Piazza Tacito tratto compreso tra il chiosco giornali e la fontana; Via Mazzini.

È istituito per tutti i veicoli il divieto di sosta con rimozione forzosa dalle ore 14 del 21 maggio fino alle ore 1 del 22 maggio e dalle ore 18 alle ore 24 del 23 maggio nel parcheggio a pagamento antistante palazzo Pierfelici in piazza Ridolfi.

È istituita la chiusura al traffico per tutti i veicoli e i pedoni, onde consentire il trasferimento dei carri allegorici dal punto di ritrovo sino al centro cittadino nei percorsi di andata e ritorno.

Il concorso delle canzoni

Intanto, ieri sera si è svolto al Teatro Secci il concorso delle canzoni maggiaiole intitolato a “Giuseppe Capiato”. Si è imposto San Giovanni con “un carro de ricordi”, testo Alessandro Silvestrelli e Irene Ridolfi, musica di Alessandro Silvestrelli e Stefano Costantini, cantante Irene Ridolfi.

2° CLASSIFICATO TEMA DEL CARRO GRUPPO RIACCIU: “CACIARA MAGGIAROLA”testo e musica di Gianni Neri, cantante Christian Astolfi.

3° CLASSIFICATO TEMA DEL CARRO INNAMMORATI DEL CANTAMAGGIO CASALI E CESI: “SCRIGNO DE MAGGIU” testo Alfonso Lauro e Roberto Crobu, musica di Roberto Crobu, cantante Simona Scio’.

1° CLASSIFICATO TEMA LIBERO: “ME TORNA IN MENDE LU SURRISU TUU” testo e musica di Paolo Brunelli, cantante Paolo Conte, CARRO GIOVANI MAGGIAIOLI ARRONE.

2° CLASSIFICATO TEMA LIBERO: “PERCHE’ NON POTEMO FA DE MEJO”, testo di Manuela Listanti, musica di Cristian Susanna, cantante Manuela Listanti, CARRO PALLOTTA-POLYMER-SABBIONE- CENTRO SOCIO CULTURALE POLYMER.

3° CLASSIFICATO TEMA LIBERO: “PROFUMU DE MAGGIU” testo e musica di Cesare Alessandrini, cantante Cesare Alessandrini, CARRO Gruppo Innammorati del Cantamaggio di Casali e Cesi.

Premi speciali

Premio migliore musicalità alla canzone “SGOMMA SGASSA E VAI” musica e arrangiamento di Enrico Mosconi cantante Paolo Conti.

Premio per il miglior testo a “LU MAGGIU DE NA VORDA” parole di Remo Scorsolini

Premio per la migliore musica a “CACIARA MAGGIAROLA” musica di Gianni Neri

Premio per la migliore interpretazione a Simone Sciò per la canzone “Scrigno de Maggiu”

Premio della critica della stampa locale al brano ”PERCHE’ NON POTEMO FA DE MEJO” testi di Emanuela Listanti e dei “RAGAZZART”, musica di Cristian Susanna, cantante Emanuela Listante e dai RAGAZZART.