Canile irregolare e traffico di cuccioli: operazione dei Nas a Perugia e Terni

PERUGIA/TERNI – Controlli da parte dei carabinieri del Nas nei canili, in tutta Italia e quindi anche in Umbria. Nel Ternano i militari hanno denunciato a piede libero i due direttori, di cui uno non più in carica, di un canile comunale della provincia di Terni, unitamente alla presidente di un’associazione di volontariato e ad un medico veterinario convenzionato. I carabinieri hanno accertato che i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e caratteristiche etologiche, confinati e rinchiusi per intere giornate in box angusti e poco illuminati della zona notte. “È stato verificato inoltre – proseguono i Nas – il mancato coordinamento di tutti gli aspetti sanitari della struttura, dall’assistenza medico veterinaria al mantenimento fisiologico degli animali nonché degli altri servizi correlati. La somministrazione di farmaci e le terapie ai cani – conclude la nota – erano effettuate, senza averne titolo, dalla presidente di un’associazione di volontariato che esercitava abusivamente la professione di medico veterinario”.