Camion che trasportava mais prende fuoco, traffico bloccato in A1

ORVIETO – Per cause che verranno accertate dalle autorità competenti, un autocarro ha preso fuoco nel primo pomeriggio di martedì lungo l’Autostrada del Sole. L’incidente si è verificato al km 442, in direzione Roma e per consentire l’intervento dei soccorsi è stato bloccato il traffico nel tratto tra Fabro e Orvieto. Autotreno in fiamme sull’autostrada tra Fabro ed Orvieto direzione Roma. Il conducente è sceso dal veicolo e per fortuna non ha riportato lesioni. Il mezzo trasporta mais. Sul posto la polizia stradale di Orvieto che ha provveduto a mettere in sicurezza gli utenti in transito bloccando il traffico per le operazioni da parte dei vigili del fuoco.