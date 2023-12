GUBBIO – E’ stato recuperato dai pompieri un semirimorchio uscito fuoristrada in località Costacciaro. Il camion ha parzialmente perduto il carico che trasportava, blocchi di cemento, ma per fortuna il camionista è illeso. Trasportava blocchi di cemento – si apprende dai vigili del fuoco di Gubbio, La strada per il momento è stata chiusa temporaneamente con l’Anas che è stata impegnata a ripulire la carreggiata.