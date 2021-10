Camera di Commercio, ecco il bando per i contibuti per l’internazionalizzazione

PERUGIA – Tutto pronto in Camera di Commercio per ricevere le domande di partecipazione da parte delle aziende dell’Umbria che vogliono accedere ai contributi a fondo perduto messi a disposizione dall’Ente. Le risorse stanziate ammontano a 100mila euro e saranno accordate sotto forma di voucher, che avranno un importo unitario massimo di 5mila euro: l’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili che devono avere un importo minimo di euro 2mila euro. Sarà possibile presentare domanda fino al 22 novembre (o fino all’esaurimento delle risorse complessive disponibili). Potranno essere finanziate le spese sostenute, al netto d’iva, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2022. A questo link i moduli per accedere al bando.

“La Camera di commercio dell’ Umbria assume un ruolo centrale nel processo di internazionalizzazione – sottolinea il Presidente dell’Ente camerale, Giorgio Mencaroni – lavoriamo per rafforzare la capacità delle imprese di tutti i settori di operare sui mercati internazionali, sostenendo l’acquisizione di servizi per favorire l’avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, aiutiamo le imprese a servirsi della leva digitale”.

Servizi che la Camera d Commercio dell’Umbria offre grazie ad uno Sportello Internazionalizzazione presente nelle due sedi Perugia e Terni, in grado di svolgere diversi servizi tra cui: un check-up aziendale per analizzare i fabbisogni e comprendere le potenzialità dell’azienda sui mercati internazionali, realizzazione di piani export personalizzati, consulenza specialistica in materia di contrattualistica, dogane e fiscalità o su Paesi selezionati da parte di consulenti specializzati.