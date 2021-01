Camera di Commercio dell’Umbria, ecco i componenti del consiglio diretti

PERUGIA– La presidente della Regione, Donatella Tesei, con proprio decreto, ha nominato il Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria, istituita con la normativa nazionale di riordino e rideterminazione delle circoscrizioni territoriali.

Componenti Sono 33 i componenti del Consiglio della nuova Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura regionale nominati con il decreto di costituzione dalla presidente Tesei. Di questi, 30 in rappresentanza dei settori di attività economica (Agricoltura, Artigianato, Industria, Commercio, Cooperative, Turismo, Trasporti, Credito e assicurazioni, Servizi alle imprese, Servizi alla persona), e 3 in rappresentanza rispettivamente di organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori e libere professioni. La nuova ripartizione dei seggi tra i vari settori produttivi all’interno del Consiglio camerale tiene conto dei dati relativi al numero di imprese, all’indice di occupazione, al valore aggiunto e all’ammontare del diritto annuale versato in Umbria. Il Consiglio della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura dell’Umbria resterà in carica 5 anni.

Il decreto è notificato al Commissario ad Acta della Camera di Commercio dell’Umbria, a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, che hanno designato i componenti del Consiglio camerale.

I componenti. Del nuovo ente camerale regionale fanno parte per il settore agricoltura Fabio Rossi, designato da Confagricoltura; Giampaolo Farchioni, in rappresentanza delle piccole imprese, designato da Coldiretti; Matteo Bartolini, designato dalla stessa Camera di Commercio e per il settore artigianato Renato Cesca, Francesca Polveroni, Giancarlo Giovannetti, Roberta Datteri, Mauro Franceschini designati da Confartigianato, Confcommercio e Cna; per il settore industria Gianluigi Angelantoni, Raffaella Fiorucci, Federico Malizia, Riccardo Morelli, Cinzia Tardioli designati da Confindustria; per il settore commercio Aldo Amoni, Vasco Gargaglia, Stefano Lupi, Chiara Pucciarini,Andrea Tattini e Dalia Sciamannini designati da Confartigianato, Confcommercio e Cna; per il settore credito e assicurazioni Cristina Cipiccia designata da Ania e Abi; per il settore trasporti e spedizioni Moris Fiorelli designato da Confartigianato, Confcommercio e Cna.