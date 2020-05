Cambio al Corecom, alla presidenza arriva Elena Veschi

PERUGIA – Cambio della guardia al Comitato regionali per le comunicazioni: Elena Veschi. imprenditrice di Città di Castello e moglie dell’ex consigliere regionale Andrea Lignani Marchesani è la nuova presidente che guiderà l’organismo per i prossimi cinque anni. In squadra con lei ci saranno la professoressa Giuseppina Bonerba e l’avvocato Mirko Minuti. Bonerba invece, insegna Sociologia dei processi culturali e politici al Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia mentre Minuti, è un avvocato ternano classe 1975. Le scelte sono arrivate dopo che il presidente del consiglio regionale Marco Squarta ha triangolato sia con la giunta regionale che con l’opposizione. Partita chiusa.

In lizza In lizza per entrare nell’organismo ci erano anche Cristiano Brugnoni, Maria Letizia Campana, Giuseppe Castellini, Giovanni Ferrara, Michele Ferri, Maria Laura Milleri, Chiara Moroni, Marco Paoli, Luigi Pecchioli, Alviero Pompili, Egle Priolo, Pietro Ronca, Alessandro Stentella, Giada Tenza e Luigi Tramontano. Infine, il presidente Squarta ha indicato Roberto Belli per il collegio sindacale del Gruppo Grifo alimentare, per il collegio dei revisori dei conti dell’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini Paola Tardioli (21 erano i candidati), per il collegio dei revisori dei conti del Consorzio Flaminia vetus Andrea Cicioni e, infine, per quello della scuola dell’infanzia Santa Croce di Perugia Barbara Bistocchi.