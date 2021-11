Tifoso in coma

Al termine della partita di Serie D un tifoso della squadra ospite finì in coma a causa di una sassata alla testa. Per quell’atto il tifoso del Bastia venne indagato per tentato omicidio ma la contestazione è crollata: è stato comunque condannato per rissa per aver preso parte ai tafferugli. Dopo la requisitoria del pm Gemma Miliani e le arringhe il presidente del collegio giudicante Carla Giangamboni ha emesso la sentenza giovedì pomeriggio. Il mach fu vinto 1-0 dai falchetti del Foligno e subito dopo la fine del match esplosero gli scontri, innescati – secondo l’accusa – da un assalto dei sostenitori del Bastia. Per quegli scontri un supporter del Foligno venne arrestato mentre per altri tifosi scattarono i Daspo.