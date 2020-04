Cade dalla scala mentre lavora in casa: grave uomo di 66 anni

TERNI – Un uomo di 66 anni è caduto da una scala pieghevole mentre stava facendo un lavoro nella propria abitazione. L’incidente è accaduto in via Lungonera Savoia, a Terni: sul posto i Vigili del fuoco del comando provinciale e gli operatori del 118. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Santa Maria di Terni in gravi condizioni.