PERUGIA – Il Tar dell’Umbria ha stabilito che la chiusura della caccia è confermata al 30 gennaio. Il Tar il 10 gennaio ha respinto il ricorso presentato da sei associazioni ambientaliste (Wwf, Lipu, Legambiente, Enpa, Lac e Lav), che hanno impugnato il calendario venatorio deliberato dalla Regione, che si è naturalmente costituita in giudizio. Il procedimento, a cui hanno partecipato anche Federcaccia e Libera caccia, riguardava il discostamento dalla data di chiusura indicata dal parere dell’Ispra, in questo caso obbligatorio ma non vincolante, per diciassette diverse specie di uccelli. Secondo l’impugnazione degli ambientalisti, dunque, la Regione avrebbe dovuto dare seguito al parere, fermando la caccia per i Turdidi il 10 gennaio e per gli uccelli acquatici il 20 gennaio. Le associazioni, chiedevano lo stop anticipato anche per le beccacce. Di tutt’altro parere i giudici amministrativi che hanno ritenuto validi gli atti della Regione con cui si fissa al 30 gennaio la chiusura della stagione. “Una sentenza importante – dichiara l’assessore regionale Roberto Morroni – che si inserisce nel percorso qualificante di riforma che l’Assessorato sta portando avanti, con il mondo venatorio, con l’obiettivo di spingere in avanti l’intero settore. Il rigetto del ricorso contro il calendario venatorio conferma la regolarità delle decisioni assunte dalla Giunta in materia e mette in evidenza la sostenibilità della gestione faunistica da parte della Regione Umbria”.