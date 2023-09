Buio pesto per il Perugia, a Rimini è 2-2

RIMINI-PERUGIA 2-2 (1-2)

RIMINI (3-4-3): 22 Colombo, 6 Gorelli, 7 Capanni (20′ st 11 Cernigoi), 9 Morra (20′ st Ubaldi), 14 Stanga (1′ st 4 Pietrangeli), 15 Gigli (24′ st 44 Iacoponi), 23 Megalaitis, 33 Langella, 37 Acampa, 73 Lamesta (41′ st 98 Lepri), 84 Tofanari. A disp: 1 Passador (GK), 5 Marchesi, 20 Accuris, 25 Lombardi, 29 Bouabre, 67 Rosini, 70 Leoncini, 77 Selvini. All.: Gabriel Raimondi

PERUGIA (4-3-3): 12 Adamonis, 3 Cancellieri (23′ st 15 Dell’Orco), 4 Iannoni (23′ st 26 Santoro), 5 Angella, 6 Vulikic, 9 Vazquez (42′ st 21 Cudrig), 10 Matos, 16 Bartolomei, 23 Lisi (33′ st 24 Torrasi), 28 Kouan (33′ st 11 Seghetti), 94 Mezzoni. A disp: 1 Abibi (GK), 69 Lavorgna (GK), 25 Morichelli, 71 Bozzolan, 17 Ebnoutalib, 18 Acella, 20 Ricci. All.: Francesco Baldini

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno (Giuseppe Lipari di Brescia e Luca Landoni di Milano) IV° UFFICIALE: Duccio Mancini di Pistoia

RETI: 11′ pt Kouan, 23′ pt Lamesta (R), 43′ pt Bartolomei, 26′ st Ubaldi

NOTE: serata mite. Presenti 3605 spettatori (2186 abbonati, 544 ospiti). Partita sospesa per 9′ e ripresa al 21′ pt per un incendio al materasso usato nel salto in alto e posto nella corsia di atletica dietro la porta. Ammoniti Vulikic, Mezzoni, Gigli, Ubaldi

RIMINI – Una serata da dimenticare. Prima il petardo, poi i cambi sbagliati. E il Grifo getta alle ortiche quella che poteva essere una delle prestazioni più belle da inizio campionato. Le speranze delle formazione di Baldini si accendono al 10’, quando Kouan sigla il momentaneo vantaggio del Perugia dopo un memorabile momento di grazia. Dal settore ospiti ecco piovere sulla pista di atletica del Neri, al 12’, un botto, che, esplodendo manda a fuoco il materasso utilizzato per il salto in alto. Il gioco viene fermato, le squadre vengono spedite per nove minuti negli spogliatoi e al ritorno i grifoni sembrano rimasti negli spogliatoi E’ black out totale con Lamesta che riporta in parità la gara. Negli ultimi giri di lancette dell’infinito primo tempo, uno spiraglio lo regala Bartolomei. Nella ripresa, gli avvicendamenti dalla panchina non sortiscono gli effetti sperati. Il Rimini impatta con Ubaldi e il match finisce 2-2, con il rimpianto di due punti buttati alle ortiche.

Primo tempo

Dall’inizio c’è Lisi a sinistra nel tridente di attacco insieme a Vazquez al centro e Matos a destra. A inizio di match viene rispettato un minuto di raccoglimento per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Al 3’ Vazquez non riesce a intercettare un suggerimento di Bartolomei. Occasione Grifo al 6’: Matos lancia per il numero 9 biancorosso che va al tiro e viene bloccato in due tempi da Colombo. Il gran momento della squadra di Baldini tocca il picco al 10’: Kouan si fa beffa di tutti gli avversari e arrivato davanti alla porta avversaria non fa altro che appoggiare di destro, firmando il gol dello 0-1. Al 13’ la partita viene temporaneamente sospesa: un petardo, lanciato dal settore ospiti, esplode sopra un materasso del salto in alto presente sulla pista di atletica dell’impianto da gioco riminese; l’oggetto prende fuoco e intervengono gli steward. Passano dieci minuti abbondanti di gioco fermo, il signor Scarpa fa tornare le formazioni negli spogliatoi. L’incendio viene spento grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dopo nove minuti di sospensione ufficiale le squadre tornano sul terreno di gioco ed è come se il Grifo fosse rimasto nel tunnel. Lamesta ha una preteria davanti, piazza un sinistro che deviato da Angella finisce alle spalle di Adamonis: è 1-1. Altro brivido al 35’ con il tifernate in forza ai romagnoli Capanni che la manda fuori di un soffio. Al 36’ è Morra a provarci ma ci pensa il portiere del Perugia a lasciare invariato il risultato. Corner in favore degli ospiti al 40’: dalla bandierina calcia Lisi, Angella stacca e non arriva a colpire la sfera. E’ il 44’ quando un destro di Matos viene deviato. Al 51’ imperdonabile distrazione difensiva, Morra ne potrebbe approfittare ma sbaglia tutto una volta arrivato davanti alla porta perugina. Al 53’ il Grifo si riporta in vantaggio: gran botta di destro di Bartolomei e Colombo nulla può per evitare l’1-2. Una rasoiata di Lisi al 56’ accarezza il palo. Poi è il turno di Matos che non riesce nelle proprie intenzioni. Poco dopo il direttore di gara mette fine all’estenuante prima frazione.

Secondo tempo

Al ritorno sul campo Pietrangeli prende il posto di Stanga nel Rimini. Per i romagnoli prima ci prova Lamesta e poi Morra: nulla di fatto grazie ad Adamonis. Al 52’ il primo giallo del match se lo becca Vulikic. Al 54’ Iannoni viene servito da Mezzoni, palla al centro per Bartolomei che dal limite dell’area si vede deviare in corner il tiro. Al 58’ Iannoni prova a scappare ma viene atterrato da Gigli che finisce sull’elenco dei cattivi. Troppo centrale la conclusione di Vazquez al 59’. Altre due cambi per mister Raimondi al 64’: fuori Morra e Capanni, dentro Ubaldi e Cernigoi. Girandola di sostituzioni al 69’. Nel Grifo Baldini richiama Iannoni e Cancellieri, dopo lunga attesa torna ad essere usato Santoro ed entra Dell’Orco. I romagnoli scelgono invece Iacoponi per Gigli. Al 71’ i padroni di casa impattano. La difesa degli umbri resta imbambolata e Ubaldi la mette dentro in posizione sospetta: è 2-2. Al 73’ Grifo ancora alle corde; fortunatamente la conclusione di Lamesta va alle stelle. Al 78’ Torrasi e Seghetti dentro e vanno in panchina Lisi e Kouan. Santoro al 79’ è debolissimo al tiro. All’87’ Cudrig dà il cinque a Vazquez. Miracolo di Adamonis su Cernigoi allo scadere. Al 95’ arriva il triplice fischio.