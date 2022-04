Buffon fa la frittata, il Perugia ringrazia: successo del Grifo sul Parma

PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Rosi, Curado, Dell’Orco; Lisi (63′ Beghetto), Segre (81′ Kouan), Burrai, Santoro (90′ Ghion), Ferrarini (63′ Falzerano); Carretta (90′ D’Urso), Olivieri. A disp: Fulignati, Zaccagno, Gyabuaa, Zanandrea, Baldi, Sulejmani. All.: Alvini.

PARMA (3-4-1-2): Buffon; Delprato, Circati, Cobbaut; Rispoli (69′ Correia), Bernabé, Juric, Oosterwolde (81′ Zagaritis); Vazquez; Pandev (56′ Inglese), Benedyczak. A disp.: Turk, Piga, Sohm, Camara, Traore, Bonny, Simy. All.: Iachini

ARBITRO: Di Martino di Teramo (assistenti C.Rossi-M. Robilotta IV Ufficiale: Grasso)

VAR: Pezzuto di Lecce AVAR: Pagliardini

RETI: 5′ pt (rig.) Burrai, 7′ pt Olivieri, 28′ st Vazquez (PA)

NOTE: serata tiepida. Presenti 4600 spettatori di cui 100 ospiti. Ammoniti Del Prato, Curado, Rosi, Benedyczak, Iachini (all. Parma), Juric, Carretta

PERUGIA – Prestazione perfetta per il Perugia nel match serale odierno contro il Parma. I grifoni conquistano altri tre punti preziosi per la corsa playoff battendo gli emiliani 2-1. Una gara veramente giocata al massimo dalla formazione di Alvini, che sfruttando qualche errore di troppo degli ospiti, è riuscita a mettere a segno un altro colpo. Anche nella ripresa i grifoni riescono a tenere la barra dritta e a fare in modo di non essere beffati dalla squadra di Iachini. Un Perugia promosso a pieni voti mette il primo tassello per il rush finale della stagione regolare.

Primo tempo

Al 3′ parte un traversone per Carretta che viene respinto dalla difesa parmense e deviato in rimessa laterale. Al 4′ Rispoli tocca con il braccio un traversone di Lisi: il signor Di Martino non ha alcun dubbio e assegna un calcio di rigore per i grifoni. Dagli undici metri parte Burrai; Buffon azzecca la traiettoria del tiro ma la sfera entra in rete: è 1-0 Perugia. Al 7′ l’estremo dei ducali commette una frittata su un retropassaggio servendo Olivieri che senza problemi segna il 2-0. All’11’ brividi per i biancorossi: Bernabe tira dal limite e colpisce in pieno la traversa sopra Chichizola. Al 14′ Buffon salva in corner un tiro di Carretta. Al 28′ Benedyczak viene bloccato da Chichizola. Al 34′ Bernabe tira e trova l’opposizione dell’estremo biancorosso; sulla ribattuta Rosi scaccia Benedyczak. Dopo 1′ di recupero si va negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

Si torna sul rettangolo verde senza cambi per entrambe le formazioni. Al 52′ Oosterwolde ci prova dal limite e manda la palla out. Al 55′ Pandev serve Benedyczak che viene respinto da Chichizola: sugli sviluppi la difesa perugina libera ogni spauracchio. Al 59′ al termine di una azione prolungata Cobbaut salva sulla riga un possibile autogol di Circati. Al 72′ Circati dal limite dell’area piazza la zampata del 2-1. Al 76′ Olivieri serve Carretta: il suo tiro viene ribattuto da Buffon, nel successivo colpo di testa la palla va a lato. All’83’ è sempre Vazquez a cercare il gol del pareggio ma la sua conclusione sorvola alta sopra la porta perugina. Al 95′ arriva il triplice fischio finale che sancisce il trionfo del Perugia.