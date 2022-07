Bufera sul Gubbio calcio: il presidente Notari e altri 12 a giudizio per false fatturazioni

GUBBIO – Comincia sotto una pessima stella la stagione del Gubbio calcio. La procura di Perugia ha infatti rinviato a giudizio il presidente del Gubbio calcio Sauro Notari, l vecchio patron della società sportiva, Marco Fioriti, l’ex ds Stefano Giammarioli, il segretario generale Fabio Cecchetti e altre nove persone per false fatturazioni legate a sponsorizzazioni mai avvenute. Sono in tutto 13 dunque gli indagati, a cui anche ex dipendenti del Gubbio, e rappresentanti di società umbre e aretine che avrebbero emesso fatture gonfiate per prestazioni d’opera non svolte.

Le contestazioni riguardano a vario titolo gli omessi versamenti, evasione delle imposte e presunti illeciti commessi tra il 2010 e il 2015.

Il processo inizierà il 10 ottobre 2023. Il giudice per l’udienza preliminare Natalia Giubilei ha invece dichiarato prescritte alcune ipotesi di reato avvenute nel 2010: tutto quanto dovrebbe peraltro andare in prescrizione entro il 2026. Per sanare alcune contestazioni nelle quali erano emersi mancati versamenti di tributi all’Erario, l’Associazione sportiva Gubbio 1910 Srl ha rateizzato il pagamento di una parte del debito tributario.

Agli atti del fascicolo sono contenuti nel verbale dei militari della Tenenza di Gubbio della Guardia di finanza, riferito al 2014, con i sequestri e le perquisizioni effettuate durante le indagini insieme alle consulenze informatiche e le intercettazioni telefoniche di conversazioni spiate nel 2015. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari risale al maggio 2017.