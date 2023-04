DALLAS – Brunello Cucinelli sbarca in Texas, precisamente a Dallas, dove è stato protagonista di una serata organizzata dalla Neiman Marcus, la catena del lusso statunitense, che martedì sera ha accolto e festeggiato lo stilista umbro nella Hall of State di Dallas, “maestoso simbolo del Texas”, con una cena a lume di candela per 200 invitati. L’occasione l’ha offerta sia la presentazione dell’Icon Collection per uomo e donna che Brunello Cucinelli ha creato in esclusiva per il negozio del lusso fondato a inizio Novecento, ma anche le celebrazioni del premio Neiman Marcus che a febbraio è stato consegnato a Parigi all’imprenditore di Solomeo di Corciano.

L’imprenditore in Texas

Alla serata hanno partecipato, viene ricostruito dal magazine Women’s wear daily, facoltosi clienti della catena del lusso arrivati da entrambe le coste degli Stati Uniti di fronte ai quali, l’amministratore delegato del Neiman Marcus Group, Geoffroy van Raemdonck, ha definito Cucinelli “stilista, imprenditore e, più di ogni altra cosa, umanista”. Di fronte ai 200 della Hall of State, il re del cachemire si è detto “profondamente commosso e onorato di essere qui», aggiungendo: “Ho sempre pensato che Neiman Marcus sia il più bel negozio di lusso del mondo”. Durante la serata, ricostruisce il Women’s wear daily, Cucinelli ha raccontato che quando è venuto a sapere del premio, l’anno scorso, lo ha detto a suo padre, che aveva 100 anni e che è poi mancato, e lo ha anche annunciato al cimitero dove sono sepolti i suoi antenati. “Quando sono tornato da Parigi, sono andato al cimitero e ho portato il premio e ho detto: ‘Eccolo qui’ “, ha confidato.

Serata organizzata da Neiman Marcus

Sui social Cucinelli si è detto “onorato del caloroso benvenuto che la città di Dallas ha voluto farci in queste giornate dense di emozioni e d’incontri con i carissimi amici texani” ha scritto Cucinelli sui social, aggiungendo: “Ringraziamo di cuore Geoffroy van Raemdonck, Lana Todorovich, Ryan Ross e tutta Neiman Marcus per averci accolto così benevolmente a casa loro e per lo splendido evento organizzato nell’affascinante Hall of State, maestoso simbolo del Texas e della sua storia. Grazie per questo importante momento di celebrazione del bellissimo rapporto che ci unisce da oltre vent’anni. E infinitamente grazie al Texas per la grande e amabile ospitalità”.