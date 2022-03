Brunello Cucinelli ottimista stima il fatturato 2022 +12% e 2023 +10%

Migliorano le stime

Si legge nel bilancio consolidato 2021 del gruppo Brunello Cucinelli, che migliora dunque le stime per il 202 rispetto al +10% che era stato ipotizzato a inizio gennaio. La relazione finanziaria si apre con un riferimento al conflitto in Ucraina: “Riportiamo oggi i risultati del 2021 con due stati d’animo. Il primo di grande dolore – si legge – per le tensioni internazionali, che non avremmo mai immaginato nei tempi contemporanei, sperando di cuore che tutto vada per il meglio nei tempi a venire; il secondo con la positività di una Casa di Moda che vive forse il migliore momento della sua storia, e con umiltà, coraggio, creatività e fiducia immaginiamo avrà grandi possibilità per i decenni a venire”.

Momento drammatico

“In un momento drammatico per l’umanità, in questo inverno delle nostre fatiche – afferma in proposito il presidente esecutivo e direttore creativo, Brunello Cucinelli – ci è richiesta una nuova era di responsabilità, la ricerca di una pace forgiata dai grandi pensieri. Quest’anno – ha proseguito sui conti – si apre con un trimestre che volge ormai al termine con dei risultati particolarmente interessanti, la raccolta ordini uomo-donna Inverno 2022 è stata veramente importante”.