PERUGIA – Brunello Cucinelli con l’attrice e attivista Emma Watson, nota al grande pubblico anche per aver interpretato Hermione nella saga cinematografica Harry Potter. L’incontro tra i due, presente anche il fratello della star, Alex Watson, è avvenuto nell’Oxfordshire dove i due hanno partecipato al Founders forum un evento per riflettere sui nuovi orizzonti della tecnologia. Qui oltre ad Emma Watson, rappresentati di governi, investitori e imprenditori, c’era anche Adam Mosseri, Head of Instagram. Davanti a tutti loro Brunello Cucinelli ha “portato il racconto – è scritto in un post – del nostro modo d’intendere il legame tra tecnologia, umanesimo e AI, legame che potremmo sintetizzare con l’espressione di sostenibilità tecnologica: un concetto che vede la tecnologia come ancella dell’umanità”.