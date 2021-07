Bruciano i boschi tra Cesi e Carsulae: abitazioni lambite dalle fiamme, 18 evacuati ma nessun ferito

TERNI– Brucia il bosco fra Cesi e Carsulae. Le fiamme si sono sviluppate venerdì pomeriggio, per cause che i vigili del fuoco, insieme alla Polizia di Stato ed i Carabinieri stanno ancora vagliando. Le fiamme sono divampate rapidamente a causa del vento ed i pompieri sono intervenuti per spegnerle con tre squadre. Presenti anche il direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) per il coordinamento dei mezzi aerei (un elicottero del 115 e un Canadair che possono operare fino al tramonto), la la Protezione civile, la polizia di Stato, la polizia Locale ternana ed i carabinieri del comando provinciale di Terni a supporto delle operazioni.

Le quali sono state sospese con l’arrivo dell’oscurità alle 21.15. Sul posto sono rimaste due squadre dei vigili del fuoco e una della forestale per il controllo e la bonifica dell’area. Sabato mattina sarà valutata la situazione ed eventualmente la prosecuzione delle operazioni di spegnimento con mezzi aerei.

Il fumo è visibile a chilometri di distanza dalla zona dell’incendio, che lambiscono anche alcune abitazioni tanto che i carabinieri forestali di Terni hanno fatto evacuare 18 persone, escursionisti che si trovavano nella zona di Sant’Erasmo e che sono rimaste bloccate: con la strada principale per raggiungere le zona, coinvolta dalle fiamme, le persone state fatte passare per la strada dell’Eremita. Stanno tutte bene.