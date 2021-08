MAGIONE – Due agriturismi e un’abitazione privata sono state evacuate martedì per l’incendio di un bosco tra le località Casalini e Montali, nel comune di Panicale. Per circoscrivere il focolaio sono al lavoro i Vigili del fuoco con diverse squadre a terra e un elicottero. Un altro incendio è divampato anche tra Oro e le Grondici, sempre nella zona di Panicale. Anche in questo caso sono impegnati sul posto i Vigili del fuoco.