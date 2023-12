Breda carica le Fere in vista di Lecco: “Voglio una squadra affamata”

TERNI – Ternana a caccia del bis domani pomeriggio: rossoverdi in campo a Lecco contro la formazione bluceleste in un delicato scontro salvezza. Fischio d’inizio alle 16.15

Così l’allenatore rossoverde Roberto Breda in conferenza stampa.

“Giochiamo su un campo particolare non solo sulle dimensioni ma anche sul fondo. Il tipo d’interpretazione che diamo alla squadra non è attendista ma dipende anche dagli avversari. L’importante è avere questo modo di adattarti e di sviluppare un’analisi costante durante il gioco. Le nostre dinamiche le conosciamo. Anche la capacità di capire cosa succede va sempre sviluppata. Stiamo facendo bene, ma ci siamo detti fra noi che non dobbiamo essere soddisfatti di questo periodo e andare sempre alla ricerca di punti e risultati, a prescindere da chi abbiamo contro.Abbiamo una bella rabbia, non deve essere già svanita. Partita difficile per noi, ma anche per loro”

La situazione del gruppo

” Vincendo possiamo andare a togliere punti ad una diretta concorrente. Se tu hai motivazioni più importanti di chi hai davanti è bene. Non dobbiamo sentirci bravi. Dobbiamo sentirci ancora insoddisfatti. Dobbiamo cercare di andare a prendere più punti possibili”, dice Breda.

Capuano si è allenato e sarà presente mentre Favilli ha lavorato parte quindi gli assenti sono Vitali, Viviani, Favilli e Travaglini. Squalificato Diakitè, convocati dalla Primavera l’attaccante Edoardo Della Salandra e il portiere Robert Ciprian Matei