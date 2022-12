PERUGIA – Santo Stefano in terra sannita per il Perugia di mister Fabrizio Castori che lunedì 26 dicembre (fischio d’inizio alle 15.00) affronterà i padroni di casa del Benevento di Fabio Cannavaro al “Vigorito”. Rosa L’obiettivo di mister Castori è quello di continuare a vincere seguendo anche la scia positiva della vittoria di questa settimana con il Venezia. I biancorossi però dovranno fare i conti con diverse assenze eccellenti. Non saranno disponibili Curado, Struna, Matos . C’è il rischio che non siamo della partita Di Carmine e Beghetto. Per la difesa si fa spazio l’ipotesi Rosi sulla sinistra dal primo minuti e l’impiego dell’uomo parita del trionfo sui lagunari, Lisi.

A dirigere l’incontro sarà il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì. Sono 6 i precedenti tra il fischietto romagnolo e il Grifo, di cui 4 vittorie e 2 sconfitte. Ha già diretto una gara del Perugia in questa stagione, in occasione della vittoria casalinga contro l’Ascoli lo scorso 10 settembre. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Mauro Vivenzi di Brescia e Alex Cavallina di Parma. Quarto ufficiale sarà invece Francesco Fourneau di Roma 1. Al VAR c’è Ivano Pezzuto di Lecce, mentre AVAR è Oreste Muto di Torre Annunziata.